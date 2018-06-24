Польша - Колумбия: где смотреть матч

Где и когда начнется поединок группы H ЧМ-2018
Матч между сборными Польши и Колумбии завершит второй тур группового этапачемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне колумбийской команды.
24 июня 21:00
Казань
В Украине матч Польша - Колумбия можно будет посмотреть на телеканале "Интер", в России встречу в прямом эфире покажет "Первый канал", в Беларуси - "Беларусь 5".
Напомним, сборная Германии одержала волевую победу над Швецией в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.