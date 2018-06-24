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Польша - Колумбия: где смотреть матч

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    24.06.2018 - 15:06
Фото: Польша - Колумбия (twitter.com/pzpn_pl)
Фото: Польша - Колумбия (twitter.com/pzpn_pl)

Где и когда начнется поединок группы H ЧМ-2018

Матч между сборными Польши и Колумбии завершит второй тур группового этапачемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне колумбийской команды.

24 июня 21:00
Казань

 

В Украине матч Польша - Колумбия можно будет посмотреть на телеканале "Интер", в России встречу в прямом эфире покажет "Первый канал", в Беларуси - "Беларусь 5".

Напомним, сборная Германии одержала волевую победу над Швецией в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

Англия - Панама: где смотреть матч ЧМ 2018: турнирная таблица на 24 июня
Теги публикации: онлайн-трансляция, Польша, ЧМ-2018, Колумбия, онлайн  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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