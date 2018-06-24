Польща - Колумбія: де дивитися матч

Де і коли почнеться поєдинок групи H ЧС-2018

Матч між збірними Польщі та Колумбії завершить другий тур групового етапу чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці колумбійської команди.

24 червня 21:00

Казань

В Україні матч Польща - Колумбія можна буде подивитися на телеканалі "Інтер", в Росії зустріч в прямому ефірі покаже "Перший канал", в Білорусі - "Білорусь 5".

Нагадаємо, збірна Німеччини здобула вольову перемогу над Швецією в матчі другого туру групового етапу ЧС-2018.