Польша инициировала создание специальной международной комиссии по расследованию событий в Буче

"Преступление геноцида должно быть наказано, его нужно должным образом описать, задокументировать и судить. Мы предлагаем создать международную комиссию для расследования этого преступления", - заявил Моравецкий.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский инициировал заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за военных преступлений армии РФ на территории Украины, в частности, в Киевской области.

Напомним, правоохранители 2 апреля начали зачистку освобожденной от российских оккупантов Бучи. После чего городской глава Бучи Анатолий Федорук рассказал, что на улицах города лежат тела убитых людей в частности, подростков.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова поделилась предыдущими последствиями зверств российских оккупантов в Киевской области. Обнаружили уже более четырех сотен убитых мирных жителей.

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