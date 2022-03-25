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Польша хочет жить мирно, однако имеет где похоронить нападающих, - Дуда об угрозах от России

Фото: президент Польши Анджей Дуда (facebook.com/andrzejduda)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на угрозы, которые звучат с пропагандистских эфиров каналов Российской Федерации. Он заявил, что его страна стремится к миру, однако в ней достаточно места для того, чтобы похоронить нападающих.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TVP info.

"Мы - нация, которая хочет жить в мире. Мы нация, которая ни на кого не нападала, особенно за последнее столетие. Мы всегда хотели жить в мире, если кто - то нападал, то нападали на нас", - заявил Дуда.

По словам президента, Польша вернула свой суверенитет, экономическую свободу, независимость и хочет, чтобы так и продолжалось.

"Но мы должны готовиться к этому, что кто-то на нас нападет. Если кто-то хочет напасть на нас, будь то с севера, или с востока, или с любой другой стороны, он должен учитывать, что мы будем твердо стоять на защите своей родины", - добавил Дуда.

Президент отметил, что Польша является великой страной, в связи с чем ей будет где хоронить нападавших.

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