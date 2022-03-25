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Польща хоче жити мирно, однак має де поховати нападників, - Дуда про погрози від Росії

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (facebook.com/andrzejduda)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на погрози, які лунають з пропагандистських ефірів каналів Російської Федерації. Він заявив, що його країна прагне миру, однак в ній достатньо місця для того, аби поховати нападників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TVP info.

"Ми - нація, яка хоче жити в мирі. Ми нація, яка ні на кого не нападала, особливо за останнє століття. Ми завжди хотіли жити в мирі, якщо хтось нападав, то нападали на нас", - заявив Дуда.

За словами президента, Польща повернула свій суверенітет, економічну свободу, незалежність й хоче, аби так й продовжувалося.

"Але ми повинні готуватися до цього, що хтось на нас нападе. Якщо хтось хоче напасти на нас, чи то з півночі, чи зі сходу, чи з будь-якого іншого боку, він повинен враховувати, що ми будемо твердо стояти на захисті своєї батьківщини", - додав Дуда.

Президент зауважив, що Польща є великою країною, у зв’язку з чим їй буде де ховати нападників.

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