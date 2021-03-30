ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Польша хочет до конца августа вакцинировать от коронавируса всех желающих

Новина українською → Варшава, Вторник 30 марта 2021 18:49
Польша хочет до конца августа вакцинировать от коронавируса всех желающих Фото: правительство Польши хочет до конца августа прививать всех желающих (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в стране до конца августа планируют предложить вакцинацию от коронавируса всем желающим. Сейчас в Польше сделали 6 млн прививок.

Об этом сообщает агентство PAP.

"До конца второго квартала мы проведем суммарно 20 млн прививок, а к концу августа хотим прививать всех, кто будет иметь желание вакцинироваться в Польше", - сказал Моравецкий.

Также правительство Польши вводит изменения в программе прививок. В частности, с апреля стартует вакцинация в компаниях, где желание привиться обнаружат менее 500 работников.

Кроме того, будет увеличено количество пунктов вакцинации - в частности, прививки можно сделать в аптеке, которые выразят желание участвовать в соответствующей программе.

Напомним, Польша с сегодняшнего дня, 30 марта, больше не признает результаты COVID-тестов из стран не Шенгенской зоны. Теперь украинцам, чтобы избежать карантина, придется при въезде в Польшу сдавать тест на коронавирус на польской территории.

Ранее РБК-Украина писало, что в Польше из-за роста числа новых случаев коронавирус могут ввести комендантский час.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Польша
NEWS
Украина планирует взять новые обязательства перед МВФ, - Марченко
Украина планирует взять новые обязательства перед МВФ, - Марченко
DAILY
Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ