Польша хочет до конца августа вакцинировать от коронавируса всех желающих
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в стране до конца августа планируют предложить вакцинацию от коронавируса всем желающим. Сейчас в Польше сделали 6 млн прививок.
Об этом сообщает агентство PAP.
"До конца второго квартала мы проведем суммарно 20 млн прививок, а к концу августа хотим прививать всех, кто будет иметь желание вакцинироваться в Польше", - сказал Моравецкий.
Также правительство Польши вводит изменения в программе прививок. В частности, с апреля стартует вакцинация в компаниях, где желание привиться обнаружат менее 500 работников.
Кроме того, будет увеличено количество пунктов вакцинации - в частности, прививки можно сделать в аптеке, которые выразят желание участвовать в соответствующей программе.
Напомним, Польша с сегодняшнего дня, 30 марта, больше не признает результаты COVID-тестов из стран не Шенгенской зоны. Теперь украинцам, чтобы избежать карантина, придется при въезде в Польшу сдавать тест на коронавирус на польской территории.
Ранее РБК-Украина писало, что в Польше из-за роста числа новых случаев коронавирус могут ввести комендантский час.