Польша хочет до конца августа вакцинировать от коронавируса всех желающих

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в стране до конца августа планируют предложить вакцинацию от коронавируса всем желающим. Сейчас в Польше сделали 6 млн прививок.

"До конца второго квартала мы проведем суммарно 20 млн прививок, а к концу августа хотим прививать всех, кто будет иметь желание вакцинироваться в Польше", - сказал Моравецкий.

Также правительство Польши вводит изменения в программе прививок. В частности, с апреля стартует вакцинация в компаниях, где желание привиться обнаружат менее 500 работников.

Кроме того, будет увеличено количество пунктов вакцинации - в частности, прививки можно сделать в аптеке, которые выразят желание участвовать в соответствующей программе.