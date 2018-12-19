Польща на кордоні з Україною закриває пішохідний пункт пропуску

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Протягом доби, за даними прикордонників, пішим переходом у пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" користувалися до 120 людей

Польща вирішила закрити пішохідний перетин у пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" на українсько-польському кордоні. Відтепер через цей пункт пропуску пропускатимуть лише автотранспорт, як було заплановано при його будівництві, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свободу".

Повідомляється, що пішохідний перетин закриють з 1 січня.

З 1 липня 2015 року у пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" розпочали тимчасовий експеримент: смугу руху для автобусів віддали для пішого переходу і руху на велосипедах.

"Зараз там зросла кількість автотранспорту, тому вирішено, що піший перехід буде припинено, бо не створено для цього інфраструктури. До того ж, митники і прикордонники мають обслуговувати автотранспорт, для якого і є призначений пункт пропуску", - розповіла керівник прес-служби Львівського прикордонного загону Ярослава Мельник.

Протягом доби, за даними прикордонників, пішим переходом у пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" користувалися до 120 людей.

Зазначимо, 27 листопада власники авто на іноземній реєстрації ("евроблях") проводили акції на кордоні з Польщею, Угорщиною та Словаччиною.

РБК-Україна писало, що сервісні центри Міністерства внутрішніх справ готові реєструвати розмитнені авто в цілодобовому режимі.

28 листопала рух на всіх пунктах пропуску на західному кордоні розблокували.