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Польша на границе создает лагеря для беженцев из Беларуси

Автор: Анна Полисученко

Польша на границе создает лагеря для беженцев из Беларуси. Только с начала августа польскую границу попытались нелегально пересечь со стороны Беларуси 2100 человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW.

В связи с большим числом нелегально пересекающих границу Польши со стороны Беларуси мигрантов власти в Варшаве создали новые охраняемые лагеря для приема беженцев. Два таких учреждения уже открыты в населенных пунктах Бяла-Подляска и Червони-Бур на востоке страны.

Ведется поиск других мест для создания еще нескольких лагерей для нелегальных мигрантов, отметил руководитель службы пограничной охраны Польши.

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ПольшаБеларусьБеженцы