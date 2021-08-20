RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Польща на кордоні створює табори для біженців з Білорусі

Автор: Анна Полисученко

Польща на кордоні створює табори для біженців з Білорусі. Тільки з початку серпня польський кордон спробували нелегально перетнути з боку Білорусі 2100 осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW.

У зв'язку з великим числом нелегально перетинаючих кордон Польщі з боку Білорусі мігрантів влада у Варшаві створила нові табори для прийому біженців, що охороняються. Дві такі установи вже відкриті в населених пунктах Бяла-Підляська і червоні-Бур на сході країни.

Ведеться пошук інших місць для створення ще кількох таборів для нелегальних мігрантів, зазначив керівник служби прикордонної охорони Польщі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольшаБілорусьБіженці