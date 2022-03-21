Польша готовится повысить налоги для компаний, работающих в России

Польша хочет поднять налоги для компаний, которые продолжают свою работу в Российской Федерации. Кроме того, власти намерены конфисковать имущество российских олигархов и субъектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера правительства Петра Мюллера польскому телевидению.
"Мы предлагаем дополнительное налогообложение для организаций, продолжающих свою деятельность в Российской Федерации", - заявил он.
По словам представителя правительства Польши, сегодня премьер-министр Матеуш Моравецкий предложит пакет, требующий внесения изменений в конституцию, включая возможность конфискации имущества российских олигархов и субъектов.
Напомним, ранее Польша упростила процесс покупки и поставки бронежилетов в Украину.
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