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Польша готовится повысить налоги для компаний, работающих в России

Фото: Польша вводит дополнительные налоги для компаний, работающих в РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Польша хочет поднять налоги для компаний, которые продолжают свою работу в Российской Федерации. Кроме того, власти намерены конфисковать имущество российских олигархов и субъектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера правительства Петра Мюллера польскому телевидению.

"Мы предлагаем дополнительное налогообложение для организаций, продолжающих свою деятельность в Российской Федерации", - заявил он.

По словам представителя правительства Польши, сегодня премьер-министр Матеуш Моравецкий предложит пакет, требующий внесения изменений в конституцию, включая возможность конфискации имущества российских олигархов и субъектов.

Напомним, ранее Польша упростила процесс покупки и поставки бронежилетов в Украину.

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