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Польща готова стати новим майданчиком для переговорів ТКГ, - посол

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Київ, Четвер 03 червня 2021 16:56
Польща готова стати новим майданчиком для переговорів ТКГ, - посол Фото: посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький (facebook com kyivhistorymuseum)
Автор: РБК-Україна

Польща готова стати новим майданчиком для переговорів Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання на Донбасі. За умови, що всі сторони виявлять відповідне бажання.

Про це в інтерв'ю "Главкому" заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.

За його словами, Німеччина і Франція змушені бути посередниками, тому участь Польщі в переговорах автоматично змушує приміряти роль посередника. При цьому Варшаві було б складно бути посередником між жертвою і злочинцем, оскільки завжди виступає на стороні жертви.

Водночас він підкреслив, що не знає, чи розглядається Польща як переговорний майданчик для ТКГ. А про таку можливість дізнався з інтерв'ю глави української делегації Леоніда Кравчука. Посол припустив, що щодо учасників переговорів від Росії могли б тимчасово зняти візові санкції.

"Це не проблема. Були випадки, коли Захід і Росія домовлялися про можливість разового скасування візових санкцій. Якщо буде бажання провести переговори у Варшаві, або Кракові, ми логістично будемо готові, у нас багато хороших місць для переговорів", - додав Ціхоцький.

Нагадаємо, раніше на ідеї Кравчука про перенесення переговорного майданчика з Мінська відповів міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. За його словами, це питання вирішувати не Кравчуку.

Водночас радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що перенесення розглядатиме вже нове керівництво ОБСЄ.

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