Польща готова стати новим майданчиком для переговорів ТКГ, - посол

За його словами, Німеччина і Франція змушені бути посередниками, тому участь Польщі в переговорах автоматично змушує приміряти роль посередника. При цьому Варшаві було б складно бути посередником між жертвою і злочинцем, оскільки завжди виступає на стороні жертви.

Водночас він підкреслив, що не знає, чи розглядається Польща як переговорний майданчик для ТКГ. А про таку можливість дізнався з інтерв'ю глави української делегації Леоніда Кравчука. Посол припустив, що щодо учасників переговорів від Росії могли б тимчасово зняти візові санкції.

"Це не проблема. Були випадки, коли Захід і Росія домовлялися про можливість разового скасування візових санкцій. Якщо буде бажання провести переговори у Варшаві, або Кракові, ми логістично будемо готові, у нас багато хороших місць для переговорів", - додав Ціхоцький.