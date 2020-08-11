Министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что Польша готова быть посредником между властью и оппозицией в Беларуси на фоне массовых протестов после президентских выборов. По его словам, у Польши есть опыт в таких вопросах.

Об этом сообщает издание "Наша Нива".

"У Польши есть определенный опыт - имеются ввиду переговоры 1989 года, - который мог бы послужить в качестве подхода и решения ситуации в Беларуси. Мы к этому готовы. Это мог бы быть наш вклад. Мы считаем необходимым начало переговоров властей с представителями общества", - заявил Чапутович.

Он добавил, что Польша заинтересована, чтобы Беларусь была демократической и открытой для международного сотрудничества страной.

Напомним, ситуация в Беларуси усложняется после отъезда главной оппонентки действующей власти Светланы Тихановской. На белорусских предприятиях начинаются массовые забастовки и протесты, а силовики продолжают подавлять протесты в городах.

Также РБК-Украина писало, что Тихановская просит белорусов не выходить на акции протеста: она записала соответствующее видео обращение, при этом текст она читала с листа.