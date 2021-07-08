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Польща готова підтримати Литву в міграційній кризі: це загроза для всього Євросоюзу

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Польща, Четвер 08 липня 2021 05:47
Польща готова підтримати Литву в міграційній кризі: це загроза для всього Євросоюзу Фото: на кордоні Литви з Білоруссю повно мігрантів (facebook/LRVRM1)
Автор: Наталья Скороход

Польща готова підтримати Литву в міграційній кризі, яка виникла на кордоні з Білоруссю. Про це заявив Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське радіо.

За словами Рау, наплив нелегальних мігрантів до Литви, які прибули з Білорусі - досить серйозна ситуація. Також він підкреслив, що масштаби цього явища становлять проблему не тільки для Литви, але і для всього Європейського Союзу.

"Ситуація надзвичайно серйозна, і серйозна ситуація вимагає серйозної реакції, а серйозна реакція вимагає серйозного роздуму і серйозних консультацій", - підкреслив Збігнєв Рау.

Він зазначив, що, швидше за все, відповідно до домовленостей Польщі і Литви, мігрантів з Близького Сходу заохочують приїхати в Білорусь, а потім їм допомагають безпечно дістатися до білорусько-литовського кордону і перетнути його.

Нелегальні мігранти в основному приїжджають з Іраку. Тільки цього року з Білорусі до Литви нелегально переїхали близько 1300 осіб, що в кілька разів більше, ніж за весь попередній рік. Вільнюс вважає, що це форма гібридної війни, за якою стоїть режим Олександра Лукашенка.

На питання про можливу підтримку Польщі Рау зазначив, що це можливо, але спочатку потрібен запит литовської сторони.

"Безумовно, це те, до чого зводиться роль добрих сусідів і друзів, партнерів як в НАТО, так і, звичайно, в ЄС", - відповів глава МЗС Польщі.

Нагадаємо, Литва скорочує посольство в Білорусі у відповідь на такі ж дії в Мінську. Там залишать максимум три співробітники.

Раніше повідомлялося, що Литва планує обгородитися від Білорусі стіною із-за напливу мігрантів.

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