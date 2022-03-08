Польша готова незамедлительно передать США истребители МиГ-29. Их может получить Украина

Польские власти решили немедленно перевезти свои истребители МиГ-29 на базу американских ВВС в немецком Рамштайне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Portal Gov.pl .

Польша после консультаций правительства и президента решила передать американцам все свои МиГи.

"В то же время Польша просит США предоставить ей подержанные самолеты с аналогичными эксплуатационными возможностями. Польша готова немедленно согласовать условия покупки этих машин", – говорится в заявлении МИД.

Кроме того, польское правительство призвало других членов НАТО, на вооружении которых есть самолеты МиГ-29, тоже передать их Соединенным Штатам. Скорее всего, потом они будут переданы Украине для противостояния агрессии РФ.