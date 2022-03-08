Польща готова негайно передати США винищувачі МіГ-29. Їх може отримати Україна

Польська влада вирішила негайно перевезти свої винищувачі МіГ-29 на базу американських ВПС у німецькому Рамштайні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Portal Gov.pl .

Польща після консультацій уряду та президента вирішила передати американцям всі свої МіГи.

"У той же час Польща просить США надати їй вживані літаки з аналогічними експлуатаційними можливостями. Польща готова негайно узгодити умови купівлі цих машин", – йдеться в заяві МЗС.

Окрім того, польський уряд закликав інших членів НАТО, на озброєнні яких є літаки МіГ-29, теж передати їх Сполученим Штатам. Найімовірніше, потім їх передадуть Україні для протистояння агресії РФ.