Польща готова частково відмовитися від спірної судової реформи

Фото: Верховний суд Польщі (wyborcza.pl)

Правляча польська партія представила проект закону, який змінює деякі положення спірної судової реформи

Польська правляча націонал-консервативна партія "Закон і справедливість" сьогодні, 21 листопада, презентувала проект закону, який змінює деякі положення спірної судової реформи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Проектом закону передбачається скасувати пункт, згідно з яким вік виходу членів Верховного суду на пенсію знижувався з 70 до 65 років.

Нагадаємо, Європейська комісія вирішила подати в суд Євросоюзу позов на Польщу після прийняття судової реформи. Зокрема, Єврокомісія вважає судову реформу Польщі як порушення законодавства Євросоюзу. Зокрема, Варшаву звинувачують у "підриві принципу незалежності судових органів".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Польщу виключили з Європейської мережі рад з питань судової влади. Зазначимо, Брюссель вже почав санкционную процедуру проти Варшави у зв'язку з "системними погрозами" верховенства права. Така процедура може призвести до тимчасового позбавлення держави права голосу в ЄС.

Єврокомісію не влаштовує норма, згідно з якою 27 з 72 суддів польського Верховного суду повинні піти у вимушену відставку. Подібні норми, як вважають в Єврокомісії, підривають принцип незалежності судових органів, у тому числі, принцип незмінюваності суддів, що є порушенням Договору про Європейському союзі.

В той же час польська сторона вважає претензії Єврокомісії необґрунтованими.