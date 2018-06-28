Польша должна исправить статьи закона об ИНП в отношении Украины, - Вятрович

Украина должна продолжить прилагать усилия в этом направлении

В Польше обе палаты Сенат и Сейм приняли изменения к закону об институте национальной памяти. Это продемонстрировало, что польские парламентарии могут признавать свои ошибки и справлять их, заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

"Польские парламентарии продемонстрировали, что не все потеряно, и у них есть способность признавать свои ошибки и исправлять их. Ожидаем, что проявленных в настоящее время ума и решительности хватит и на логическое продолжение: исправить другие абсурдные положения закона об ИНП, касающиеся украинского национализма", - написал он.

Он добавил, что Украина должна продолжить прилагать усилия в этом направлении.

Польські парламентарі продемонстрували, що не все втрачено, і є здатність визнавати свої помилки та виправляти їх.... Опубліковано Volodymyr Viatrovych Середа, 27 червня 2018 р.

Напомним, 27 июля в Польше приняли изменения в закон об Институте национальной памяти.



