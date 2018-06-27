Сенат Польши принял изменения в закон об ИНП

При этом парламент не изменил так называемое "бандеровское" положение закона

В Польше сегодня, 27 июня, обе палаты парламента, Сейм и Сенат, приняли изменения в закон об Институте национальной памяти (ИНП). Об этом сообщает "Польское радио".

Так, за изменения голосовали 76 сенаторов, один был против и один воздержался.

Отметим, что окончательное решение о законе принимает президент Польши Анджей Дуда. Как сообщается, Дуда, который находится с визитом в Латвии, подписал обновленный закон.

Изменениями отменено положение об уголовной ответственности за присвоение польскому народу или государству ответственности за преступления. Эти нормы вступили в силу 1 марта и были поводом споров, в частности, в Израиле, США и ​​Украине.

Напомним, сегодня Сейм Польши принял изменения к обновленному закону об Институте национальной памяти.