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Сенат Польши принял изменения в закон об ИНП

НовостиПолитика    27.06.2018 - 19:41
Иллюстративное фото: флаг Польши (Wikimedia)
Иллюстративное фото: флаг Польши (Wikimedia)

При этом парламент не изменил так называемое "бандеровское" положение закона

В Польше сегодня, 27 июня, обе палаты парламента, Сейм и Сенат, приняли изменения в закон об Институте национальной памяти (ИНП). Об этом сообщает "Польское радио".

Так, за изменения голосовали 76 сенаторов, один был против и один воздержался.

Отметим, что окончательное решение о законе принимает президент Польши Анджей Дуда. Как сообщается, Дуда, который находится с визитом в Латвии, подписал обновленный закон.

Изменениями отменено положение об уголовной ответственности за присвоение польскому народу или государству ответственности за преступления. Эти нормы вступили в силу 1 марта и были поводом споров, в частности, в Израиле, США и ​​Украине.

Напомним, сегодня Сейм Польши принял изменения к обновленному закону об Институте национальной памяти.

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Теги публикации: Польша, Закон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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