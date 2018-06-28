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Польща повинна виправити статті закону про ІНП щодо України, - В'ятрович

НовиниПолітика    28.06.2018 - 07:30
Фото: Володимир В'ятрович (РБК-Україна)
Фото: Володимир В'ятрович (РБК-Україна)

Україна повинна продовжити докладати зусилля в цьому напрямку

У Польщі обидві палати Сенат і Сейм прийняли зміни до закону про інститут національної пам'яті. Це продемонструвало, що польські парламентарії можуть визнавати свої помилки і справляти їх, заявив директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці в Facebook.

"Польські парламентарії продемонстрували, що не все втрачено, і у них є здатність визнавати свої помилки і виправляти їх. Очікуємо, що проявлених в даний час розуму і рішучості вистачить і на логічне продовження: виправити інші абсурдні положення закону про ІНП, що стосуються українського націоналізму", - написав він.

Він додав, що Україна повинна продовжити докладати зусилля в цьому напрямку.

 

Польські парламентарі продемонстрували, що не все втрачено, і є здатність визнавати свої помилки та виправляти їх....

Опубліковано Volodymyr Viatrovych Середа, 27 червня 2018 р.

Нагадаємо, 27 липня в Польщі прийняли зміни в закон про інститут національної пам'яті.

 

Сенат Польщі прийняв зміни в закон про ІНП Польща підтримує збереження санкцій проти РФ і проти перезавантаження у відносинах з нею
Теги публікації: Польша, ИПН  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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