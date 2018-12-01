Польша и Дания договорились проложить газопровод через Балтийское море

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Газопровод планируют запустить в 2022 году

В пятницу, 30 ноября, правительства Польши и Дании договорились о прокладке газопровода по дну Балтийского моря для поставок норвежского газа в Польшу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, газопровод под названием "Baltic Pipe", длина которого должна составить 900 километров, должен начать свою работу в 2022 году, когда завершится контракт между Польшей и российской компанией "Газпром".

"Сегодня нам удалось сделать квантовый скачок в сторону безопасности и независимости польского энергетического сектора. Было принято инвестиционное решение о создании стратегического газопровода "Baltic Pipe", который позволит импортировать газ из норвежского шельфа через Данию", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Как сообщили польский газовый оператор GAZ-SYSTEM SA и датский Danish Energinet SOV, компании разработали соглашение, предусматривающее ввод газопровода в эксплуатацию 1 октября 2022 года.

Отмечается, что мощность газопровода "Baltic Pipe" между Польшей и Данией будет составлять до 10 млрд кубических метров газа в год. Кроме того, проект получил финансовую поддержку ЕС на сумму 51,4 милн евро из Европейского механизма подключения.

Напомним, ранее сообщалось, что строительство газопровода "Северный поток-2" во вторник, 27 ноября, было остановлено на ремонт в связи с необходимостью проведения работ на объектах энергоснабжения приемного терминала в Грайфсвальде.

Ранее после переговоров с главой МИД Украины Павлом Климкиным госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты и Украина будут продолжать работать над остановкой строительства газопровода "Северный поток-2".