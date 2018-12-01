Польща та Данія домовилися прокласти газогін через Балтійське море

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Газогін планують запустити у 2022 році

У п'ятницю, 30 листопада, уряди Польщі та Данії домовилися про прокладання газопроводу дном Балтійського моря для постачання норвезького газу до Польщі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, газопровід під назвою "Baltic Pipe", довжина якого має скласти 900 кілометрів, має почати свою роботу у 2022 році, коли завершиться контракт між Польщею та російською компанією "Газпром".

"Сьогодні нам вдалося зробити квантовий стрибок у бік безпеки та незалежності польського енергетичного сектору. Було прийнято інвестиційне рішення щодо створення стратегічного газопроводу "Baltic Pipe", який дозволить імпортувати газ з норвезького шельфу через Данію", - заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Як повідомили польський газовий оператор GAZ-SYSTEM SA та данський Danish Energinet SOV, компанії розробили угоду, що передбачає введення газогону в експлуатацію 1 жовтня 2022 року.

Зазначається, що потужність газопроводу "Baltic Pipe" між Польщею та Данією буде становити до 10 млрд кубічних метрів газу на рік. Крім того, проект отримав фінансову підтримку ЄС на суму 51,4 мілн євро з Європейського механізму підключення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" у вівторок, 27 листопада, було зупинене на ремонт у зв'язку з необхідністю проведення робіт на об'єктах енергопостачання приймального терміналу в Грайфсвальді.

Раніше після переговорів з главою МЗС України Павлом Клімкіним держсекретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати та Україна продовжуватимуть працювати над зупинкою будівництва газопроводу "Північний потік-2".