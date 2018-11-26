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Газопровод "Северный поток" остановят из-за масштабной аварии

Новости » Энергетика    26.11.2018 - 18:40
Газопровод "Северный поток" остановят из-за масштабной аварии
Фото: газопровод "Северный поток" (gazprom.ru)

В компании отмечают, что работы планируется провести с 9 до 11 часов

Газопровод "Северный поток" утром во вторник, 27 ноября, остановится на ремонт в связи с необходимостью проведения работ на объектах энергоснабжения приемного терминала в Грайфсвальде. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу газотранспортной компании Gascade.

В компании отмечают, что работы планируется провести с 9 до 11 часов.

Как сообщалось, 17 ноября сбой в системе энергоснабжения приемного терминала в Грайфсвальде развился в масштабную аварию, в результате которой весь терминал оказался без электроэнергии, и на десять часов была прекращена транспортировка газа по газопроводу "Северный поток".

По газопроводу "Северный поток" прокачивается около 170 млн кубических метров в сутки, или около 7 млн кубических метров в час.

Отметим, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев высоко оценил принципиальную позицию американской власти и ее намерен продолжать усилия для недопущения строительства газопровода "Северный поток 2".

Ранее после переговоров с главой МИД Украины Павлом Климкиным госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты и Украина будут продолжать работать над остановкой строительства газопровода "Северный поток-2".

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