Польша отправляет 100 военных в Кабул для помощи в эвакуации

Президент Польши Анджей Дуда подписал приказ об использовании польского военного контингента в Афганистане. Согласно документу, до 100 польских военных отправятся в Кабул для помощи военным других стран при эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Президентским приказом предусматривается использование польского военного контингента с 18 августа по 16 сентября. "После захвата власти в Афганистане талибами люди, опасающиеся за свою безопасность и безопасность своих близких под властью моджахедов, эвакуируются в аэропорту Кабула. Польша также принимает участие в акции, направив воздушный транспорт для сбора польских граждан и афганцев, сотрудничавших с польскими властями", - говорится в сообщении.