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Польша и Чехия будут совместно охранять воздушное пространство Словакии

Фото: МиГ-29 ВВС Польши (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Словакии обратилось к Чехии за помощью во временной защите своего воздушного пространства. В новом совместном проекте будут задействованы и польские ВВС. Трем странам предстоим обсудить условия сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CT24.

По предварительной информации, чешская и польская стороны согласились помочь в охране воздушного пространства Словакии. После вторжения России в Украину в Братиславе началась подготовка к досрочному прекращению эксплуатации истребителей МиГ-29, а заказанные американские истребители Словакия получит не раньше, чем через два года.

Ранее во время своего визита в Братиславу министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польские истребители F-16 готовы охранять воздушное пространство соседней страны, и при необходимости самолеты могут быть размещены в Словакии. Чешская армия имеет многолетний опыт защиты неба за границей и участвует в охране воздушного пространства стран-членов НАТО с 2009 года.

Ранее сообщалось, что Словакия направила Украине новый пакет оборонной помощи. Украинские военные получили пять вертолетов и боеприпасы для РСЗО "Град".

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