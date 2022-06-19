Польща і Чехія будуть спільно охороняти повітряний простір Словаччини

Уряд Словаччини звернувся до Чехії за допомогою у Тимчасовому захисті свого повітряного простору. У новому спільному проекті будуть задіяні і польські ВПС. Трьом країнам належить обговорити умови співпраці.

За попередньою інформацією, чеська і польська сторони погодилися допомогти в охороні повітряного простору Словаччини. Після вторгнення Росії в Україну в Братиславі почалася підготовка до дострокового припинення експлуатації винищувачів МіГ-29, а замовлені американські винищувачі Словаччина отримає не раніше, ніж через два роки.

Раніше під час свого візиту до Братислави Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що польські винищувачі F-16 готові охороняти повітряний простір сусідньої країни, і при необхідності літаки можуть бути розміщені в Словаччині. Чеська армія має багаторічний досвід захисту неба за кордоном і бере участь в охороні повітряного простору країн-членів НАТО з 2009 року.