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Польща і Чехія будуть спільно охороняти повітряний простір Словаччини

Фото: Міг-29 ВПС Польщі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Словаччини звернувся до Чехії за допомогою у Тимчасовому захисті свого повітряного простору. У новому спільному проекті будуть задіяні і польські ВПС. Трьом країнам належить обговорити умови співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CT24.

За попередньою інформацією, чеська і польська сторони погодилися допомогти в охороні повітряного простору Словаччини. Після вторгнення Росії в Україну в Братиславі почалася підготовка до дострокового припинення експлуатації винищувачів МіГ-29, а замовлені американські винищувачі Словаччина отримає не раніше, ніж через два роки.

Раніше під час свого візиту до Братислави Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що польські винищувачі F-16 готові охороняти повітряний простір сусідньої країни, і при необхідності літаки можуть бути розміщені в Словаччині. Чеська армія має багаторічний досвід захисту неба за кордоном і бере участь в охороні повітряного простору країн-членів НАТО з 2009 року.

Раніше повідомлялося, що Словаччина направила Україні новий пакет оборонної допомоги. Українські військові отримали п'ять вертольотів і боєприпаси для РСЗВ "Град".

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