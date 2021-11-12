Польша не будет закрывать границу для Украины несмотря на решение ЕС
Фото: Польша не будет закрывать границу для Украины несмотря на решение ЕС (Getty Images)
Сегодня состоялся телефонный разговор министров внутренних дел Украины и Польши Дениса Монастырского и Мариуша Каминского. Последний заверил в том, что страна не планирует закрывать границу для украинцев.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский на обращение Дениса Монастырского заверил, что Украина останется в "зеленой зоне" поездок", - пишет пресс-служба МВД.
Добавим, что по состоянию на сегодня, уже 15 стран ЕС остаются открытыми для граждан Украины, а именно:
- Греция;
- Латвия;
- Хорватия;
- Нидерланды;
- Эстония;
- Кипр;
- Швеция;
- Австрия;
- Чехия;
- Бельгия;
- Дания;
- Франция;
- Ирландия,
- Словакия;
- Испания.