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Польша не будет закрывать границу для Украины несмотря на решение ЕС

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Пятница 12 ноября 2021 17:52
Польша не будет закрывать границу для Украины несмотря на решение ЕС Фото: Польша не будет закрывать границу для Украины несмотря на решение ЕС (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялся телефонный разговор министров внутренних дел Украины и Польши Дениса Монастырского и Мариуша Каминского. Последний заверил в том, что страна не планирует закрывать границу для украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский на обращение Дениса Монастырского заверил, что Украина останется в "зеленой зоне" поездок", - пишет пресс-служба МВД.

Добавим, что по состоянию на сегодня, уже 15 стран ЕС остаются открытыми для граждан Украины, а именно:

  • Греция;
  • Латвия;
  • Хорватия;
  • Нидерланды;
  • Эстония;
  • Кипр;
  • Швеция;
  • Австрия;
  • Чехия;
  • Бельгия;
  • Дания;
  • Франция;
  • Ирландия,
  • Словакия;
  • Испания.
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