Польша не будет иметь права вето при сертификации "Северного потока-2"

Польская нефтегазовая компания PGNiG примет участие в сертификации российского газопровода "Северный поток-2" в Германии. Однако она не будет иметь права вето.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".
По информации Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur), польская PGNiG сможет привести свои аргументы во время процедуры.
"Федеральное сетевое агентство дало положительный ответ на заявки компаний PGNiG SA и PST GmbH на вовлечение в процесс сертификации ("Северного потока-2", - ред.). Они могут участвовать в административном процессе, особенно, имеют право на изложение своей точки зрения....Привлеченные (в процесс, - ред.) стороны не имеют права вето", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно Федеральное сетевое агентство Германии допустило к участию в сертификации "Северного потока-2" польскую компанию PGNiG.
Добавим, что Германия должна принять решение по сертификации газопровода не позднее 8 января.