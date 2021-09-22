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Польша получила право участвовать в сертификации "Северного потока-2"

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Варшава, Среда 22 сентября 2021 19:19
Польша получила право участвовать в сертификации "Северного потока-2" Фото: Польша примет участие в сертификации "Северного потока-2" (nord-stream2.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Польская нефтегазовая компания PGNiG примет участие в сертификации российского газопровода "Северный поток-2". Федеральное сетевое агентство Германии допустила ее к участию в процедуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление польской компании.

"Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) предоставило Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA и ее немецкому филиалу PGNiG Supply & Trading GmbH к процедуре сертификации "Северного потока-2", - говорится в сообщении.

Глава правления PGNiG Павел Маевски заявил, что участие Польши в сертификации газопровода позволит эффективно отстаивать интересы польской стороны.

"В рамках процедуры сертификации мы будем стремиться к тому, чтобы владелец "Северного потока-2" не смог избежать применения требований, касающихся разделения прав собственности, доступа третьих лиц к инфраструктуре и прозрачных тарифов с учетом стоимости всего газопровода", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что Германия примет решение по сертификации "Северного потока-2" не позднее 8 января.

Напомним, сертификацию российского газопровода помимо немецкого регулятора должна согласовать Еврокомиссия.

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Германия Польша Северный поток-2
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