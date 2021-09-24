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Польща не матиме права вето при сертифікації "Північного потоку-2"

Автор: Марія Кучерявець

Польська нафтогазова компанія PGNiG візьме участь у сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" у Німеччині. Однак вона не матиме права вето.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

За інформацією Федерального мережевого агентства Німеччини (Bundesnetzagentur), польська PGNiG зможе привести свої аргументи під час процедури.

"Федеральне мережеве агентство дало позитивну відповідь на заявки компаній PGNiG SA і PST GmbH на залучення до процесу сертифікації ("Північного потоку-2", - ред.). Вони можуть брати участь в адміністративному процесі, особливо, мають право на виклад своєї точки зору....Залучені (до процесу, - ред.) сторони не мають права вето", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Федеральне мережеве агентство Німеччини допустило до участі в сертифікації "Північного потоку-2" польську компанію PGNiG.

Додамо, що Німеччина має прийняти рішення щодо сертифікації газопроводу не пізніше 8 січня.

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ПольшаПівнічний потік-2