Польша будет лоббировать кандидатство Украины в Евросоюзе, - Дуда

Польские власти будут лоббировать предоставление статуса кандидата в Евросоюз для Украины среди лидеров стран, которые занимают более сдержанную позицию по этому вопросу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды.
"Я принял предложение осуществить своеобразную лоббистскую миссию для Украины среди наших коллег в странах Европейского Союза в Западной Европе. Особенно там, где есть сомнения, должна ли Украина быстро получить этот статус кандидата", - заявил президент Польши.
Он отметил, что Украина должна ощущать поддержку Европы в противостоянии с Россией.
"Мы не сомневаемся, что она (Украина - ред.) должна получить этот статус как можно скорее, и мы будем убеждать в этом в разных местах, попытаемся убедить, чтобы Украина получила эту поддержку", - подчеркнул Дуда.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что вступление Украины в состав Европейского союза может длиться несколько десятилетий. Он также предложил создать "европейское политическое сообщество", которое могло бы принять в свои ряды нашу страну.
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