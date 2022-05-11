Польша будет лоббировать кандидатство Украины в Евросоюзе, - Дуда

Польские власти будут лоббировать предоставление статуса кандидата в Евросоюз для Украины среди лидеров стран, которые занимают более сдержанную позицию по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды .

"Я принял предложение осуществить своеобразную лоббистскую миссию для Украины среди наших коллег в странах Европейского Союза в Западной Европе. Особенно там, где есть сомнения, должна ли Украина быстро получить этот статус кандидата", - заявил президент Польши.

Он отметил, что Украина должна ощущать поддержку Европы в противостоянии с Россией.

"Мы не сомневаемся, что она (Украина - ред.) должна получить этот статус как можно скорее, и мы будем убеждать в этом в разных местах, попытаемся убедить, чтобы Украина получила эту поддержку", - подчеркнул Дуда.