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Польща лобіюватиме кандидатство України в Євросоюзі, - Дуда

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Польська влада лобіюватиме надання статусу кандидата в Євросоюз для України серед лідерів країн, які займають більш стриману позицію з цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди.

"Я прийняв пропозицію здійснити своєрідну лобістську місію для України серед наших колег у країнах Європейського Союзу в Західній Європі. Особливо там, де є сумніви, чи Україна має швидко отримати цей статус кандидата", - заявив президент Польщі.

Він зазначив, що Україна має відчувати підтримку Європи у протистоянні з Росією.

"Ми не сумніваємося, що вона (Україна - ред.) має отримати цей статус якнайшвидше, і ми переконуватимемо в цьому в різних місцях, спробуємо переконати, щоб Україна отримала цю підтримку", - наголосив Дуда.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що вступ України до складу Європейського союзу може тривати кілька десятиліть. Він також запропонував створити "європейську політичну спільноту", яка могла б прийняти в свої лави нашу країну.

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