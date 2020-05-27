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Польша с 2022 года хочет полностью отказаться от российского газа

Новости » Общество     27.05.2020 - 16:10
Польша с 2022 года хочет полностью отказаться от российского газа
Фото: газопорт (freepik)

Власть развивает газопорт сжиженного природного газа в Свиноустье

Польша с 2022 года хочет полностью отказаться от российского газа. Власть развивает газопорт сжиженного природного газа в Свиноустье.

Об этом сообщает Polskie radio.

Как сообщается, Польша хочет независимости от российского газа, который сейчас покрывает 60% внутреннего спроса в стране. Четыре года назад этот показатель составлял 87%. Глава Польской нефтегазовой компании (PGNiG) Ежи Квецинский заявил, что в связи с этим власти развивают газопорт СПГ в Свиноустье, а с 2022 года польская экономика должна полностью освободится от поставок газа из России.

Как отмечается, строительство объекта позволит импортировать почти 8,5 млрд кубометров газа в год. Сейчас терминал мощностью 5 млрд кубометров, что удовлетворило бы четверть внутренних потребностей Польши.

Напомним, Кабинет министров одобрил меморандум о возможных поставках газа в Украину с США, а в Министерстве энергетики считают, что этот документ позволит усовершенствовать газовую инфраструктуру Украины.

Также ранее сообщалось, что российский монополист "Газпром" начал проектно-изыскательские работы относительно еще одного газопровода в Китай.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Российская ФедерацияПольшагаз
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