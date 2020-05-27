Кабмин одобрил меморандум о возможных поставках газа из США

Фото: Кабмин (РБК-Украина)

Меморандум позволит усовершенствовать газовую инфраструктуру Украины

Кабинет министров одобрил меморандум о возможных поставках газа в Украину из США. Также в Министерстве энергетики считают, что данный документ позволит усовершенствовать газовую инфраструктуру Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 мая, передает корреспондент РБК-Украина.

"Минэкоэнерго подготовило проект меморандума о сотрудничестве между Louisiana Natural Gas Exports и Кабинетом министров Украины о способствовании поставкам газа в Украину и усовершенствовании газовой инфраструктуры, который предусматривает изучение возможности диверсификации путей поставок природного газа путем обеспечения долгосрочных поставок сжиженного природного газа и развития трансграничной газовой инфраструктуры Украины и ЕС”, - сказала и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Проект меморандума должен быть доработан и согласован с Минфином, Минэкономики, НКРЭКУ, МИД и Минюстом.

Ранее РБК-Украина писало, что "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения в мае на 21% до 2300 ггрн/тыс. куб. м.

Как отметил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, цены на газ в Украине обвалились после падения стоимости газа в Европе.

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Автор: Игорь Литвиненко