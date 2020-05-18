"Газпром" планирует построить еще один газопровод в Китай

Фото: Сила Сибири (www.gazprom.ru)

Газ с Ямала планируют поставлять в Западный Китай

Российский монополист "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по еще одному газопроводу в Китай. Глава компании Алексей Миллер заявил, что проект будет называться "Сила Сибири - 2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам Миллера, целью проекта является соединение газотранспортной инфраструктуры Запада и Востока России, газификация в Восточной Сибири.

"Также "Сила Сибири - 2" может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай мощностью до 50 млрд куб. м. При этом газ Ямала будет поставляться и в Европу, и в Азию", - отметил он.

Ресурсной базой проекта могут стать ресурсы Ямала и Надым-Пур-Тазовского региона ЯНАО, а также ресурсы Ковыктинского месторождения и ресурсы Красноярского края. Газопровод "Сила Сибири - 2" может прийти в Западный Китай.

Напомним, в декабре 2019 года российский монополист "Газпром" начал поставки газа в Китай по "восточному" маршруту - магистральному газопроводу "Сила Сибири".

Отметим, "Газпром" и CNPC подписали контракт о поставках газа в Китай 21 мая 2014 года. Общая стоимость проекта в 2014 году оценивалась примерно в 55 млрд долларов. Тогда "Газпром" планировал продавать газ дороже 350 долларов за тысячу кубометров, однако с тех пор цена газа упала более чем в два раза.

Автор: Александр Белоус