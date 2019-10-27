Полозов заявил, что РФ не может отдать украинские катера из-за техсостояния

Адвокат освобожденных украинских военных моряков Николай Полозов надеется, что до конца 2019 года власти РФ передадут захваченные в ноябре 2018 года в Керченском проливе катера. Об этом рассказал Полозов, сообщает "Крым.Реалии".

Он напомнил, что Россия еще не выполнила приказ Международного трибунала в части возвращения украинских кораблей.

"До сих пор Россия не выполнила приказ Международного трибунала в части возвращения кораблей. Но, по моей информации, в этом деле есть сдвиги, корабли российские власти готовы передать. Единственная проблема - это техническое состояние самих кораблей. Поэтому сейчас, по моей информации, их приводят в такое состояние, чтобы они могли быть на плаву, и мы надеемся, что к концу года их точно передадут", - отметил Полозов.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время Россия вернет захваченные в Керченском проливе украинские военные корабли. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял о взаимодействии между Украиной и РФ, а также о том, что процесс возвращения украинских кораблей находится на финальном этапе.