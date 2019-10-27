Полозов заявив, що РФ не може віддати українські катери через техстан

Адвокат звільнених українських військових моряків Микола Полозов сподівається, що до кінця 2019 року влада РФ передасть захоплені в листопаді 2018 року в Керченській протоці катери. Про це розповів Полозов, повідомляє "Крим.Реалії".

Він нагадав, що Росія ще не виконала наказ Міжнародного трибуналу в частині повернення українських кораблів.

"Досі Росія не виконала наказ Міжнародного трибуналу в частині повернення кораблів. Але, за моєю інформацією, у цій справі є зрушення, кораблі російські власті готові передати. Єдина проблема - це технічний стан самих кораблів. Тому зараз, по моїй інформації, їх наводять у такий стан, щоб вони могли бути на плаву, і ми сподіваємося, що до кінця року їх точно передадуть", - зазначив Полозов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найближчим часом Росія поверне захоплені в Керченській протоці українські військові кораблі. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв про взаємодію між Україною та РФ, а також про те, що процес повернення українських кораблів знаходиться на фінальному етапі.