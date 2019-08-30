Полозов не комментирует ситуацию с обменом пленными

Адвокаты команды военнопленных украинские моряков не дают никаких комментариев по поводу обмена пленных между Украиной и РФ. Об этом заявил адвокат Николай Полозов в комментарии РБК-Украина.

По его словам, это в интересах их подзащитных.

"Мы не комментируем ничего вообще. В нашем Facebook будет вся информация по проверенным и свершившимся фактам. Пока никаких комментариев не даем", - сказал он.

Также это он написав у себе на странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что в аэропорту "Киев" сел военный самолет, в котором могут находиться украинские политзаключенные.

Сегодня адвокат задержанных в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что они продолжают оставаться в СИЗО. Он также не исключил, что обмен пленными из-за этого могут вообще перенести на 3 сентября.

Напомним, о том, что удерживаемых Россией украинских моряков уже доставили в Киев в рамках украинско-российского обмена "Крым.Реалии" сообщили родные одного из моряков.