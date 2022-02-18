Положительный допинг-тест выявили у еще одной украинской спортсменки на Олимпиаде

У украинской бобслеистки Лидии Гунько, принимающий участие в Олимпийских играх 2022 в Пекине, обнаружили положительный результат допинг-теста. Она стала второй спортсменкой из Украины, которая попалась на этом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Международного агентства тестирования (ITA).
В анализе украинки обнаружили "метаболит дегидрохлорметил-тестостерона 4α-хлор-18-нор-17β-гидроксиметил, 17α-метил-5α-андрост-13-ен-3α-ол (LTM M3)". Вещество внесено в Запрещенный список Всемирного антидопингового агентства.
Напомним, что ранее лыжницу Валентину Каминскую также отстранили от соревнований на Олимпиаде. Она стала первой украинкой, у которой обнаружили положительный допинг-тест.