RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Позитивний допінг-тест виявили у ще однієї української спортсменки на Олімпіаді

Автор: Наталья Скороход

В української бобслеїстки Лідії Гунько, який бере участь в Олімпійських іграх 2022 в Пекіні, виявили позитивний результат допінг-тесту. Вона стала другою спортсменкою з України, яка попалася на цьому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міжнародного агентства тестування (ITA).

В аналізі Українки виявили "метаболіт дегідрохлорметил-тестостерону 4α-хлор-18-нор-17β-гідроксиметил, 17α-метил-5α-андрост-13-ен-3α-ол (LTM M3)". Речовина внесена до забороненого списку Всесвітнього антидопінгового агентства.

Нагадаємо, що раніше лижницю Валентину Камінську також відсторонили від змагань на Олімпіаді. Вона стала першою українкою, у якої виявили позитивний допінг-тест.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада