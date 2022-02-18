Позитивний допінг-тест виявили у ще однієї української спортсменки на Олімпіаді

В української бобслеїстки Лідії Гунько, який бере участь в Олімпійських іграх 2022 в Пекіні, виявили позитивний результат допінг-тесту. Вона стала другою спортсменкою з України, яка попалася на цьому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міжнародного агентства тестування (ITA).
В аналізі Українки виявили "метаболіт дегідрохлорметил-тестостерону 4α-хлор-18-нор-17β-гідроксиметил, 17α-метил-5α-андрост-13-ен-3α-ол (LTM M3)". Речовина внесена до забороненого списку Всесвітнього антидопінгового агентства.
Нагадаємо, що раніше лижницю Валентину Камінську також відсторонили від змагань на Олімпіаді. Вона стала першою українкою, у якої виявили позитивний допінг-тест.