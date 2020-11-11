Бущан, Нещерет, Трубин. Как в Украине появилось новое яркое поколение голкиперов

Как бы это не парадоксально звучало, но, несмотря на все негативы, которые коронавирус вносит в нашу жизнь, он же и принес положительные плоды украинскому футболу. Пандемия постоянно вызывает кадровый дефицит, с которыми уже успели столкнуться, как национальная сборная, так и гранды украинского футбола. Эта ситуация дала возможность молодым игрокам прогрессировать и получать свои шансы в первых командах. Так 2020 год стал открытием для украинских болельщиков в вопросе голкиперов.

Бущанище

Первой кадровые потери понесла сборная Украины накануне матчей с самыми титулованными сборными - товарищеского против Франции и двух официальных в Лиге наций с Германией и Испанией.

После того как перед первой игрой коронавирус диагностировали у основных вратарей национальной команды - 36-летних Андрея Пятова и Александра Панькова, а также в 21-летнего Андрея Лунина, в распоряжении главного тренера Андрея Шевченко остался только один голкипер. Это - Георгий Бущан с "Динамо", который ранее ни разу не играл за сборную Украины. Кадровая ситуация была настолько сложной, что запасным вратарем в протоколе на контрольный поединок даже числился Александр Шовковский, завершивший карьеру еще в 2016 году.

Несмотря на тяжелый дебют в игре против французов Шевченко продолжил доверять место в воротах Бущану. Хотя затем немцам мы тоже уступили, а сам вратарь совершил ошибку, которая привела к голу и повлияла на конечный результат, он же раз пять вытаскивал просто "мертвые" мячи - из-под перекладины, из углов и когда его "расстреливали". "Бундестим" могла победить с гораздо более крупным счетом, ведь нанесла в створ ворот украинской команды 13 ударов.

Наставник после поединка поддержал голкипера, отметив, что нет игроков, которые не ошибаются, но вместе с тем он выручал команду, осталось просто набраться уверенности и опыта.

Как следствие, Бущан стал один из главных творцов исторической победы "сине-желтых" над испанцами. Голкипер сыграл сверхнадежно, проведя первый сухой матч за сборную. Это не только укрепило позиции национальной команды в подгруппе Лиги наций, но и вывело випера в лидеры по количеству сейвов. Он 20 раз спасал ворота в двух проведенных поединках, и это лучший показатель среди всех вратарей турнира. Для сравнения, на втором-третьем местах в списке идут вратари Андорры Хосеп Гомес и Мальты Анри Бонелло, которые совершили по 16 сейвов в четырех матчах.

Скрин со страницы УЕФА

Трубін vs Нещерет

Коронавирус подкосил и основных голкиперов лидеров чемпионата Украины - "Динамо" и "Шахтера". "Горняки" сумели сотворить сенсацию и обескровленной составом в гостях обыграть мадридский "Реал". "Динамо" в подобной ситуации "Барселону" на "Камп Ноу" не победить, но сумело продемонстрировать неплохую игру.

В Мадриде на поле вышел дебютант Лиги чемпионов Анатолий Трубин, а на "Камп Ноу" - Руслан Нещерет. И хотя были e них как положительные, так и отрицательные игровые моменты, но оба справились со своей задачей.

Именно благодаря сейвам Трубана в матче против "Интера" донецкая команда впервые с 2015 года оставила свои ворота в неприкосновенности в главном клубном турнире Европы.

18-летний Нещерет напоминал прочную стену в своем дебютном матче Лиги чемпионов против "Барселоны". Да, он пропустил дважды, но отбил значительно больше сверхсложных мячей. Украинский вратарь совершил больше сейвов в одном матче Лиги чемпионов за последние 7 лет.

Если раньше считалось, что преемником Пятова в сборной будет Андрей Лунин, то сейчас в этом уверенности нет, ведь в резерве "сине-желтых" есть еще три вратаря. Теперь тренер национальной сборной будет хороший выбор голкиперов на перенесенный Евро-2020.