Положения о стратегическом курсе Украины должны быть более гибкими, - Стефанчук

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что стратегические намерения, записанные положения о стратегическом курсе на членство в ЕС и НАТО в Конституции Украины, должны быть более гибкими. При этом он отметил, что Альянс и Евросоюз привлекают Украину из-за высокого уровня гарантий прав и свобод человека.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24", передает корреспондент РБК-Украина.

"Я глубоко убежден, что такие стратегические вещи, хотя они и внесены преимущественно только в Преамбулу Конституции, как намерение, там, где у нас записано, что мы верим в Бога - это такие превентивные вещи, но я глубоко убежден, что такие стратегические вещи могут и меняться, поэтому это все-таки должно быть более гибко", - заявил Стефанчук.

Напомним, 26 мая президент Владимир Зеленский утвердил годовую национальную программу Украина-НАТО.

Кроме того, в феврале 2020 года Кабмин одобрил обновленную годовую национальную программу Украина-НАТО.