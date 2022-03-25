Более половины украинских детей покинули свои дома после месяца войны, - ЮНИСЕФ

"Война вызвала одно из самых быстрых крупномасштабных перемещений детей со времен Второй мировой войны. Это мрачная веха, которая может иметь долгосрочные последствия для будущих поколений", - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

По ее словам, безопасность, благополучие и доступ к основным услугам детей находятся под угрозой из-за непрекращающегося насилия.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), с начала полномасштабной войны в Украине погибло 78 детей, и 105 получили ранения.

При этом данная статистика представляет собой только те случаи, которые ООН смогла подтвердить, и реальное количество смерти детей, вероятно, намного выше.