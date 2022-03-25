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Более половины украинских детей покинули свои дома после месяца войны, - ЮНИСЕФ

Фото: эвакуация людей (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

За один месяц войны России против Украины было перемещению 4,3 миллиона украинских детей - более половины детского населения страны, которое, по оценкам, составляет 7,5 миллиона человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЮНИСЕФ.

"Война вызвала одно из самых быстрых крупномасштабных перемещений детей со времен Второй мировой войны. Это мрачная веха, которая может иметь долгосрочные последствия для будущих поколений", - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

По ее словам, безопасность, благополучие и доступ к основным услугам детей находятся под угрозой из-за непрекращающегося насилия.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), с начала полномасштабной войны в Украине погибло 78 детей, и 105 получили ранения.

При этом данная статистика представляет собой только те случаи, которые ООН смогла подтвердить, и реальное количество смерти детей, вероятно, намного выше.

Напомним, Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 25 марта.

Мы также писали о том, что оккупанты обстреляли эвакуационный поезд под Васильковом.

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