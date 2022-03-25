Більше половини українських дітей покинули свої домівки після місяця війни, - ЮНІСЕФ

"Війна викликала одне з найшвидших великомасштабних переміщень дітей з часів Другої світової війни. Це похмура віха, яка може мати довгострокові наслідки для майбутніх поколінь", - заявила виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

За її словами, безпека, добробут та доступ до основних послуг дітей знаходяться під загрозою через безперервне насильство.

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), з початку повномасштабної війни в Україні загинуло 78 дітей, і 105 отримали поранення.

При цьому дана статистика є лише тими випадками, які ООН змогла підтвердити, і реальна кількість смерті дітей, ймовірно, набагато вища.