UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Более половины Северодонецка контролирует РФ. Какая ситуация в городе сейчас

Фото: глава Луганской области Сергей Гайдай (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные контролируют 70% Северодонецка. Часть ВСУ отошла на более выгодные, заранее подготовленные позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Еще часть (ВСУ, - ред.) - продолжает бои внутри города", - рассказал он, добавив, что завозить гуманитарные грузы в город пока нет возможности.

Кроме того, по словам главы региона, Лисичанск полностью находится под украинским контролем.

"Все свободные населенные пункты Луганской области постоянно находятся под обстрелами. Эвакуация приостановлена", - напомнил Гайдай.

Как сообщалось, во вторник, 31 мая, после авиаудара РФ над Северодонецком образовалось ядовитое облако. Войска РФ попали в цистерну с азотной кислотой.

Напомним, из Луганской области официально остановили эвакуацию. Это произошло после того, как в понедельник, 30 мая, российские оккупанты обстреляли автомобиль, ехавший за желающими уехать, погиб журналист из Франции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск