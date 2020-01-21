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Більше половини американців підтримали імпічмент Трампа, - опитування

Новини » В світі     21.01.2020 - 10:44
Більше половини американців підтримали імпічмент Трампа, - опитування
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

51% американців підтримали оголошення імпічменту Трампу Сенатом

Більша частина опитаних американців виступили за відсторонення президента США Дональда Трампа з посади в рамках розслідування імпічменту в американському Сенаті. Про це йдеться в опитуванні РСР для CNN.

За даними опитування, 51% опитаних виступив за засудження Трампа, тоді як 45% американців вважають, що Сенат повинен виправдати президента.

За те, щоб судовий процес включав в себе свідчення нових свідків, які не брали участь у розслідуванні в Палаті представників, проголосували 69% осіб.

Опитування проводилося у формі телефонної розмови з 16 по 19 січня серед випадкової національної вибірки з 1156 дорослі. Результати для повної вибірки мають похибка вибірки плюс або мінус 3,4 відсотка.

Нагадаємо, 16 січня, Сенат США почав судовий розгляд у справі про імпічмент Трампа, після подання двох статей звинувачення. Раніше Палата представників передала документ зі звинуваченнями Трампа у використанні президентських повноважень для тиску на іноземний уряд - українську владу.

Також РБК-Україна писало, що республіканці в Сенаті США готуються провести процес імпічменту президента Дональда Трампа в прискореному режимі. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл підготував резолюцію про прискорений розгляд імпічменту Трампа.

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