Половину "покладемо" одразу. Що кажуть експерти про можливий "повітряний наступ" Росії

Нещодавно видання Financial Times з посиланням на дані західної розвідки повідомило, що Росія стягує до кордонів з Україною свою авіацію для підтримки наступу. Офіційно ж в США заявили, що не бачать такого нарощення, але виступили за посилення української ППО.

Росія вкотре залякує?

Експерт Українського мілітарного центру Юрій Збанацький в коментарі виданню наголосив, зараз лунає безліч маніпулятивних заяв щодо нового масштабного наступу росіян, тому не включено, що це може бути всього лиш чергове залякування.

"Це щось на кшталт залякувань от "зараз Росія почне справжню війну", але все що вони могли зробити, вже зробили. Авіацію вони застосовували й на початку повномасштабного вторгнення і вже тоді зазнавали втрат. А з того часу наша ППО лише посилилася", - зазначає Збанацький.

При цьому він не виключає, росіяни дійсно можуть спробувати застосувати авіацію, але не відомо лише на якому саме напрямку: чи то на сході, півдні чи з боку Білорусі.

"Якщо взяти Білорусь, як приклад, то вона ж нікуди не дівалася. Хоч вони значну частину літаків перекинули з РБ до окупованого Криму, але на білоруській території є постійна присутність авіації РФ, через що в нас часто лунають повітряні тривоги, бо деякі їх винищувачі здатні нести ракети "Кинжал", - пояснює Збанацький.

Він також нагадав, що ворог тримає літаки й на аеродромах, які знаходяться вздовж російського кордону. Вони є й в Криму, чи на південному сході. Можливо, ворог планує підкинути їх більше або це якась ротація сил - одні літаки перекидають вглиб РФ, а інші вздовж кордону з Україною.

"Але в будь-якому разі засоби ППО зараз такі, що за такого сценарію значна частина літаків росіян одразу буде збита", - підкреслює Збанацький.

Проблеми з пілотами

Тому, як наголосив експерт, чи має це якийсь сенс для такого наступу ворога важко сказати.

"Оскільки у РФ все менше і менше тих самих вертольотів та екіпажів. Тож говорити про те, що наступ росіян на підтримки авіації дозволить їм виконати якісь завдання тут не можна", - зазначає Збанацький.

В будь-якому разі, за словами експерта, засоби ППО в України зараз такі, що за такого сценарію значна частина літаків росіян одразу буде збита. Він нагадав, росіяни останніми місяцями використовували тактичну авіацію для запуску ракет при цьому бувши в безпечній для них зоні.

"Як от, наприклад, їх тактичні літаки літають вздовж кордону та періодично запускають Х-29 з дистанції до 10 км, щоб не входити в зону української ППО. Тобто, росіяни самі розуміють ризики. І я не думаю, що вони зможуть дійсно за підтримки авіації чогось досягти напролом українській ППО", - сказав виданню Збанацький.

Бо ж, як пояснює експерт, кидати мобілізовану піхоту або ПВК-шників на м'ясо це одне діло, а коли мова йде про літаки й екіпажі, то їх менше і вони "більше коштують".

Провокація перед річницею вторгнення

"Не виключено, що це може бути якась провокація перед річницею повномасштабного вторгнення, тому що їм треба показати якісь "результати". Але якщо і спробують, то спробувати можна все, але я не думаю, що це принесе РФ якісь здобутки, а навіть якщо й так, то це можливо лише коштом великих втрат", - підсумував Збанацький.

Ворог готується до ескалації

Дещо іншої думки щодо можливого наступу РФ з авіацією полковник ЗСУ в запасі і військовий льотчик-інструктор Роман Світан. Він припускає, що росіяни дійсно через тиждень вже можуть бути готовими до наступу за підтримки авіаційної компоненти.

"Будь-який наступ без авіаційної складової - це просто витрата ресурсів. Тому і для нас дуже важливо, якщо ми готуємось наступати навесні, нам дуже потрібна авіаційна складова від союзників. Оскільки операції без авіації - це потоптатися на місці. Можна виконати якісь завдання, але не глобальні чи масштабні", - пояснює виданню Світан.

На думку експерта, РФ все ж вдається з військової точки зору дещо грамотно підходити до виконання наступальних завдань.

"Вони наступ як такий почали вже після 7 січня, рухаючись у бік Соледара, Бахмута, Авдіївки, Вугледара, Білогорівки, Кремінної, Куп'янська і вони збільшуватимуть цей тиск в основному після того, як зайдуть частини російських військ, що залишилися. Вони заходитимуть десь у третій декаді лютого, грубо кажучи через тиждень-два якраз досягне піку тиск військ РФ. Ймовірно, підключаться нові фронти, можливо, Запорізький та Харківський. І на той час російська авіація почне діяти, як вона вже почала діяти в районі Вугледара, Бахмута та Білогорівки", - вважає Світан.

За його словами, кількість літаків і гелікоптерів, які накопичені ворогом, якраз говорить про те, що росіяни однозначно готуються до ескалації.

"Кілька сотень літаків і гелікоптерів підтягнуто до кордонів України та до лінії фронту: і в Крим, і в Єйськ, а також у Ростовську, Воронезьку та Білгородську області РФ якраз ближче до кордонів з Харківською, Донецькою, Луганською областями України, а також до Херсонської та Запорізької", - розповів Світан.

Експерт припускає, що авіація, яка зараз підтягнута ворогом, говорить про те, що він може залучити її на Луганському, Донецькому, Харківському та Запорізькому напрямку.

Наступ можуть підтримати ракетною атакою

"Однозначно це буде участь авіації ворога. При чому вона може бути попереджена ракетною атакою. Не виключено, що вони можуть йти паралельно, щоб переситити нашу систему ППО", - говорить Світан.

Він допускає, що гелікоптери РФ може використовувати для підтримки наступаючих військ, які в основному використовуються як так звані "летючі танки". При цьому літаки можуть бути використані як штурмовики та бомбардувальники для виконання завдань на лінії фронту.

"Покладемо" половину авіації ворога ще в першу хвилю атаки

Разом з тим Світан звертає увагу на важливий момент - російська авіація вглиб нашої країни не потрапить, тому що буде збита, оскільки ППО у нас сильна.

"Втім, уздовж лінії фронту ворог зможе працювати з різних висот та напрямків. Тут основна проблема наших військ на лінії фронту. Але завдяки нашій потужній системі ППО можна говорити про те, що ми ж приблизно половину всієї залученої авіацією ворогом у такому разі "покладемо" вже на першій хвилі атаки", - підкреслив експерт у коментарі для РБК-Україна.

Передісторія

Нагадаємо, раніше Financial Times, посилаючись на два джерела серед офіційних осіб повідомило, що Росія накопичує біля кордонів України літаки та гелікоптери і цією інформацією нібито обмінюються союзники по НАТО.

Видання цитувало високопоставленого дипломата, який заявив, що Росія нібито "веде підготовку до повітряної кампанії та намагається атаками вивести з ладу українську протиповітряну оборону".

Неназвані особи сказали FT, Москва хоче спробувати вдатися до "повітряної битви", адже її сухопутні війська досить виснажені. А от щодо авіації, то у росіян показники кращі, нібито у РФ її могло залишитися "більш ніж 80%".

Зазначимо, що вчора ввечері на прес-конференції за підсумками засідання у форматі Рамштайну глава Пентагону Ллойд Остін прокоментував це питання та заявив - США не бачать можливостей для масової повітряної атаки з боку РФ.

Він звернув увагу на те, що Росія масово не ввела в Україну свою авіацію, оскільки українська ППО була дуже ефективною. Однак він все ж виступив на необхідності зміцнення можливостей України.

"Ми знаємо, що в Росії залишається в запасі значна кількість авіації… Ось чому ми наголошуємо, що маємо робити все можливе, щоб Україна отримала якнайбільше засобів протиповітряної оборони", - заявив вчора глава Пентагону.