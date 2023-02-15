Половину "положим" сразу. Что говорят эксперты о возможном "воздушном наступлении" России

Недавно издание Financial Times со ссылкой на данные западной разведки сообщило, что Россия стягивает к границам с Украиной свою авиацию для поддержки наступления. Официально в США заявили, что не видят такого наращивания, но выступили за усиление украинской ПВО.

Россия в очередной раз запугивает?

Эксперт Украинского милитарного центра Юрий Збанацкий в комментарии изданию подчеркнул, сейчас звучит множество манипулятивных заявлений касательно нового масштабного наступления россиян, поэтому не включено, что это может быть всего лишь очередное запугивание.

"Это что-то вроде запугиваний по типу вот "сейчас Россия начнет настоящую войну", но все что они могли сделать, уже сделали. Авиацию они применяли и в начале полномасштабного вторжения и уже тогда несли потери. А с тех пор наша ПВО только усилилась", - отмечает. Збанацкий.

При этом он не исключает, россияне действительно могут попытаться применить авиацию, но не известно только на каком направлении: будь то на востоке, юге или же со стороны Беларуси.

"Если взять Беларусь, как пример, то она же никуда не девалась. Хотя они значительную часть самолетов перебросили из РБ в оккупированный Крым, но на белорусской территории есть постоянное присутствие авиации РФ, из-за чего у нас часто раздаются воздушные тревоги, потому как некоторые их истребители способны нести ракеты "Кинжал", - объясняет Збанацкий.

Он также напомнил, что враг держит самолеты на аэродромах, которые находятся вдоль российской границы. Они есть и в Крыму, или на юго-востоке. Возможно, враг планирует подбросить их больше или это какая-то ротация сил - одни самолеты перебрасывают вглубь РФ, а другие вдоль границы с Украиной.

"Но в любом случае средства ПВО сейчас таковы, что при таком сценарии значительная часть самолетов россиян сразу будет сбита", - подчеркивает Збанацкий.

Проблемы с пилотами

Поэтому, как подчеркнул эксперт, имеет ли подобное наступление какой-то смысл для врага, трудно сказать.

"Поскольку в РФ все меньше и меньше тех же вертолетов и экипажей. Поэтому говорить о том, что наступление россиян при поддержке авиации позволит им выполнить какие-либо задачи здесь трудно", - отмечает Збанацкий.

В любом случае, по словам эксперта, средства ПВО у Украины сейчас таковы, что при таком сценарии значительная часть самолетов россиян сразу будет сбита. Он напомнил, россияне в последние месяцы использовали тактическую авиацию для запуска ракет, при этом находясь в безопасной для них зоне.

"Как вот, например, их тактические самолеты летают вдоль границы и периодически запускают Х-29 с дистанции до 10 км, чтобы не входить в зону украинской ПВО. То есть россияне сами понимают риски. И я не думаю, что они смогут действительно при поддержке авиации чего-то достичь напролом украинской ПВО", - сказал изданию Збанацкий.

Ведь, как объясняет эксперт, бросать мобилизованную пехоту или ЧВК-шников на мясо это одно дело, а когда речь идет о самолетах и экипажах, то их меньше и они "больше стоят".

Провокация перед годовщиной вторжения

"Не исключено, что это может быть какая-то провокация перед годовщиной полномасштабного вторжения, потому что им нужно показать какие-то "результаты". Но если и попробуют, то попробовать можно все, но я не думаю, что это принесет РФ какие-то достижения, а даже если и так, это возможно только за счет больших потерь", - подытожил Збанацкий.

Враг готовится к эскалации

Несколько иного мнения по поводу возможного наступления РФ с авиацией полковник ВСУ в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан. Он предполагает, что россияне действительно через неделю уже могут быть готовы к наступлению при поддержке авиационной компоненты.

"Любое наступление без авиационной составляющей - это просто расход ресурсов. Поэтому и для нас очень важно, если мы готовимся наступать весной, нам очень нужна авиационная составляющая от союзников. Поскольку операции без авиации - это потоптаться на месте. Можно выполнить какие-то задачи, но не глобальные или масштабные", - объясняет изданию Свитан.

По мнению эксперта, РФ все же удается с военной точки зрения несколько грамотно подходить к выполнению наступательных задач.

"Они наступление как таковое начали уже после 7 января, двигаясь в сторону Соледара, Бахмута, Авдеевки, Угледара, Белогоровки, Кременной, Купянска и они будут увеличивать это давление в основном после того, как зайдут оставшиеся части российских войск. Они будут заходить где-то в третьей декаде февраля, грубо говоря через неделю-две как раз достигнет пика давление войск РФ. Вероятно, подключатся новые фронты, возможно, Запорожский и Харьковский. И к тому времени российская авиация начнет действовать, как она уже начала действовать в районе Угледара, Бахмута и Белогоровки", - считает Свитан.

По его словам, количество самолетов и вертолетов, накопленных врагом, как раз говорит о том, что россияне однозначно готовятся к эскалации.

"Несколько сотен самолетов и вертолетов подтянуто к границам Украины и к линии фронта: и в Крым, и в Ейск, а также в Ростовскую, Воронежскую и Белгородскую области РФ как раз ближе к границам с Харьковской, Донецкой, Луганской областями Украины, а также к Херсонской и Запорожской", - рассказал Свитан.

Эксперт предполагает, что авиация, подтянутая сейчас врагом, говорит о том, что он может привлечь ее на Луганском, Донецком, Харьковском и Запорожском направлении.

Наступление может сопровождаться ракетной атакой

"Однозначно это будет участие авиации врага. При чем оно может быть предварено ракетной атакой. Не исключено, что они могут идти параллельно, чтобы пресытить нашу систему ПВО", - говорит Свитан.

Он допускает, что вертолеты РФ может использовать для поддержки наступающих войск, которые в основном используются как так называемые "летающие танки". При этом самолеты могут быть использованы в качестве штурмовиков и бомбардировщиков для выполнения задач на линии фронта.

"Положим" половину авиации врага еще в первую волну атаки

Вместе с тем Свитан обращает внимание на важный момент - российская авиация вглубь нашей страны не попадет, потому что будет сбита, поскольку ПВО у нас сильная.

"Впрочем, вдоль линии фронта враг сможет работать по разным высотам и направлениям. Здесь основная проблема наших войск на линии фронта. Но благодаря нашей мощной системе ПВО можно говорить о том, что мы примерно половину всей привлеченной авиацией врагом в таком случае "положим" уже на первой волне атаки", - подчеркнул эксперт в комментарии для РБК-Украина.

Предыстория

Напомним, ранее Financial Times, ссылаясь на два источника среди официальных лиц, сообщило, что Россия накапливает у границ Украины самолеты и вертолеты и этой информацией якобы обмениваются союзники по НАТО.

Издание цитировало высокопоставленного дипломата, заявившего, что Россия якобы "ведет подготовку к воздушной кампании и пытается атаками вывести из строя украинскую противовоздушную оборону".

Неназванные лица сказали FT, Москва хочет попытаться прибегнуть к "воздушной битве", ведь ее сухопутные войска достаточно истощены. А вот что касается авиации, то у россиян показатели лучше, якобы у РФ ее могло остаться "более 80%".

Отметим, что вчера вечером на пресс-конференции по итогам заседания в формате Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал этот вопрос и заявил - США не видят возможностей для массовой воздушной атаки со стороны РФ.

Он обратил внимание на то, что Россия массово не ввела в Украину свою авиацию, поскольку украинская ПВО была очень эффективная. Однако он все-таки выступил на необходимости укрепления возможностей Украины.

"Мы знаем, что в России остается в запасе значительное количество авиации… Вот почему мы подчеркиваем, что должны делать все возможное, чтобы Украина получила как можно больше средств противовоздушной обороны", - заявил вчера глава Пентагона.