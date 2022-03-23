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Майже половині українців довелося тимчасово розділитися зі своєю сім’єю через війну

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Україна, Середа 23 березня 2022 15:56
Майже половині українців довелося тимчасово розділитися зі своєю сім’єю через війну Фото: майже половина українців розділитися зі своєю сім’єю (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Довелося тимчасово розділитися зі своєю сім’єю 44% українців. Найбільше таких на сході (54%), найменше - на заході (39%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Окрім розділення з родиною, 19% громадян покинули своє місто/село на час війни (найбільше виїхало зі сходу). Водночас, абсолютна більшість (93%) з них планують після війни повернутися додому.

Майже половині українців довелося тимчасово розділитися зі своєю сім’єю через війну

При цьому лише 58% знають, що з їх житлом все без змін, 10% знають, що їх житло пошкоджене, а 9% - зруйноване. Решта не знають, що з їх житлом.

Опитування проведене 19 березня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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