В половине областей дожди, днем до +18: погода на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве сохранится дождливая погода, днем до +11

В понедельник, 9 марта, погода в Украине будет дождливой на большинстве территории, а на юге и востоке будет солнечно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

По данным синоптиков, сегодня в северных, большинстве центральных и западных областях ожидаются незначительные осадки в виде дождя, температура днем там будет колебаться от +6 до +10 градусов. В восточных, южных и Днепропетровской областях будет солнечно, днем термометры покажут от +12 до +18 градусов.

Ночью в западных областях температура снизится до +1...+4 градусов, на остальной территории ночью термометры покажут от +3 до +7 градусов.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве сегодня сохранится дождливая погода. Днем температура будет колебаться от +9 до +11 градусов, ночью термометры покажут от +4 до +6. Ожидается юго-восточный ветер, 3-8 м/с.

Напомним, что синоптики предупредили о приближении ухудшения погодных условий. После первых теплых дней марта, в Украину придет похолодание и дожди. Синоптики прогнозируют, что вся весна в Украине будет дождливая, также возможны суровые циклоны.