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У половині областей дощі, вдень до +18: погода на сьогодні

Новини » Суспільство     09.03.2020 - 10:00
У половині областей дощі, вдень до +18: погода на сьогодні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві збережеться дощова погода, вдень до +11

У понеділок, 9 березня, погода в Україні буде дощовою на більшості території, а на півдні та сході буде сонячно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

За даними синоптиків, сьогодні у північних, більшості центральних та західних областях очікуються незначні опади у вигляді дощу, температура вдень там коливатиметься від +6 до +10 градусів. У східних, південних та Дніпропетровській областях буде сонячно, вдень термометри покажуть від +12 до +18 градусів.

Вночі у західних областях температура знизиться до +1...+4 градусів, на решті території вночі термометри покажуть від +3 до +7 градусів.

У половині областей дощі, вдень до +18: погода на сьогодні

Прогноз погоди в Києві

У Києві сьогодні утримається дощова погода. Вдень температура коливатиметься від +9 до +11 градусів, вночі термометри покажуть від +4 до +6. Очікується південно-східний вітер, 3-8 м/с.

У половині областей дощі, вдень до +18: погода на сьогодні

Нагадаємо, що синоптики попередили про наближення погіршення погодних умов. Після теплих перших днів березня, в Україну прийде похолодання та дощі. Синоптики прогнозують, що вся весна в Україні буде дощова, також можливі суворі циклони.

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